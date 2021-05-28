İstanbul’daki yangın can aldı

İSTANBUL Zeytinburnu'nda gece saatlerinde 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairede yaşayan ve dumandan etkilenerek ağır yaralanan Rıfat Evrensel'i (75) kurtardı. Kalbi duran yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tekrar hayata döndürülse de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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