Kavgada ölen boksör tacizi engellemiş

Konya'da sigortacılık yapan ve aynı zamanda boks antrenörü de olan Orhan Çumralıgil ile Dündar Kömürcü, arkadaşlarının evine misafirliğe gitti. Bu esnada, aynı apartmanda oturan Fatih Özçiftçi (28) ile Yaşar Karadeniz (29), komşuları A.B. adlı kadına tacize kalkışıp dövmeye başladı.

KATİL VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

Saldırganların elinden kurtulan A.B, apartmanın koridoruna çıkıp yardım çığlıkları atınca, Orhan Çumralıgil (35) ve Dündar Kömürcü (42), evden çıkıp kadını kurtarmaya çalıştı. Bu sırada elinde bıçak bulunan Fatih Özçiftçi, Çumralıgil'i göğsünden, Kömürcü'yü de karnından yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çumralıgil hayatını kaybederken, gözaltına alınan Özçiftçi ile Karadeniz ise 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından tutuklandı.