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Haberler Yaşam Dikili doğalgaz ile değerlenecek

Dikili doğalgaz ile değerlenecek

Dikili doğalgaz ile değerlenecek

29.5.2021

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in turistik ilçesi Dikili'ye doğalgaz yatırımının gelmesi için yaptıkları çalışmaların sonuna geldiklerini dile getirerek, vatandaşların daha da rahat edeceğine vurgu yaptı.

HAZİRAN'I İŞARET ETTİ
İLÇENİN doğalgaza kavuşturulması noktasında AK Parti grubunun çabasıyla, Dikili Belediyesi Meclisi'nden onay almasının ardından süreci hızlandırmak için İzmir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve diğer kurumlarla yaptıkları görüşmelerden olumlu sonuç aldığını aktaran Dağ, "Haziran ayında, Dikili'ye doğalgazın getirilmesi için ilgili kurumlar altyapı çalışmalarına başlayacak. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından da Dikili'ye doğal gazın kavuşturulması hedefleniyor." dedi. Bundan sonraki süreci de yakından takip edeceğine işaret eden Dağ, "Daha önce Bergama ve Kınık'ta yaşayan vatandaşların doğalgazın nimetlerinden yararlanması için nasıl gayret ettiysek, Dikilililerin de bu hizmeti alması için çaba sarf ettik. Gazipaşa Mahallesi'nde başlatılan doğal gaz çalışmaları, daha sonra ilçenin tamamına yayılacak. Bu sayede enerjide de tasarruf sağlayacağız" diye konuştu.

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