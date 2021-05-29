PKK evladını isteyen babaya oğlunun ayakkabısını vermiş

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, PKK araştırmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Örgütü finanse edenlerden yapılanmaya kadar bir çok konuya değinen Dr. Palabıyık, "Diyarbakır anneleri için başlatmış olduğum araştırmada PKK'nın bir babadan oğluna karşılık 10 bin dolar istediğini öğrendik. Bu parayı istemişler ve evini satıp istenen parayı bularak götüren babaya teröristler evladının sadece ayakkabısını vermişler" dedi. PKK'nın mali ihtiyacını Batı'dan karşıladığını aktaran Palabıyık, "Ama direkt temasa geçmiyorlar. Çünkü Avrupa ile Ortadoğu'da flört halindeler. PKK kendisine silah yardımı yapan devletlere geçiş izni veriyor. Farklı kültürleri (Ezidi, vb) koruduğu bahanesi ile bu kültürlerin uluslararası temsilcilerinden de maddi destek alıyor. PKK'ya verilen siyasi desteklerin sebebinin ülkemiz olduğunu, Yunanistan gibi Türkiye karşıtı ülkelerin desteklediğine dair ifadeler var. Son dönemde en önemli yapı KCK oldu. İnanılmaz bir aracı kurum. PKK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG'nin özellikle Suriye üzerinden elde etmeye çalıştığı kazanç da uyuşturucu üzerinden" diye konuştu.



"ÖLENLER KIBLE OLARAK KANDİL'E DOĞRU GÖMÜLÜYOR"

KIRSAL alanlarda PKK'nın imamlarının etkisinin fazla olduğunu da anlatan Adem Palabıyık, "Hatta ölenlerin kıble olarak Kandil'e doğru gömüldüğünü biliyoruz. Özellikle bir dönem işlevsel olan siyaset okulları ve halk evleri bu illerin mekanıydı. Kırsal alandaki uyuşturucu tarlaları yok edilmeye başlandığında PKK bölgedeki iş adamlarının çocuklarını kaçırmaya başladı" dedi.