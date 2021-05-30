Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kâğıtlar Sergisi’ni açtı

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Asitane Vakfı'nın düzenlediği Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından 150 yıllık kitaplardan ham maddesi keten, dut ve ipekten oluşan kağıtlara kadar birçok eserin yer aldığı sergiyi gezen Erdoğan, ürünlerle ilgili Asitane Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasibe Turan'dan bilgi aldı.

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