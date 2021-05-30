  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kâğıtlar Sergisi’ni açtı

, Kitaplar ve Kâğıtlar Sergisi’ni açtı

Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kâğıtlar Sergisi’ni açtı

30.5.2021

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Asitane Vakfı'nın düzenlediği Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından 150 yıllık kitaplardan ham maddesi keten, dut ve ipekten oluşan kağıtlara kadar birçok eserin yer aldığı sergiyi gezen Erdoğan, ürünlerle ilgili Asitane Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasibe Turan'dan bilgi aldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kâğıtlar Sergisi’ni açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.