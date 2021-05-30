PKK’nın kaçırdığı oğluna, ‘teslim ol’ çağrısı yaptı

VAN'DA çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin tepki yürüyüşü, 32 aile ile devam ediyor. Aileler ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette' yazılı dövizlerle yürüdü. HDP il binası önündeki eyleme Bitlis'ten katılan Saliha Mert, dağa kaçırılan oğlu için gözyaşı döküp, 'teslim ol' çağrısında bulundu. Oğlu Yetiş'in 23 yaşındayken 2015'te kaçırıldığını anlatan Mert, "Oğlum askerimiz, polisimiz, hepimiz senin arkanda. Gel devlete teslim ol" diye feryat etti.

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