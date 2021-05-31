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Haberler Yaşam Tescilli Honaz kirazı üreticisini sevindirdi

Tescilli Honaz kirazı üreticisini sevindirdi

Tescilli Honaz kirazı üreticisini sevindirdi

31.5.2021

EGE Bölgesi'nin kiraz üretim merkezlerinden Denizli'nin Honaz ilçesinde, raf ömrünün uzun olması ve iriliğinden dolayı ilgi gören yüksek kalitedeki kirazların kilogram fiyatının 40 lira civarında olması üreticiyi sevindirdi. Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, "Geçen yıl rekoltemiz 12 bin ton civarındaydı. Bu sene çok iyi, 15-16 bin ton rekolte bekliyoruz. Eğer fiyatlar bu şekilde devam eder ve düşmezse üreticimiz güzel bir sezon geçirecek" dedi. Honaz kirazının tamamına yakını Rusya, Avrupa ve İskandinav ülkelerine gönderiliyor.

SEBAHATTİN ALP

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