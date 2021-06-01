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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan'dan bıçaklanan doktora 'geçmiş olsun' telefonu

Başkan Erdoğan'dan bıçaklanan doktora 'geçmiş olsun' telefonu

Başkan , 'nde .'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan doktor ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan'dan bıçaklanan doktora 'geçmiş olsun' telefonu
DHA

01.06.2021, 14:41

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede doktor Ertan İskender'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkanı Erdoğan, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Doktor İskender'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Başkan Erdoğan, saldırganın hak ettiği cezayı alması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

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