Çeteye sokakta operasyon

İstanbul Beyoğlu'nda dolandırıcılık çetesi, telefonla aradıkları bir kadını kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra, "FETÖ/ PYD operasyonu yaptık, yakalanan şahıslar sizin isminizi verdi" diyerek kandırdı. Suna D'ye (60) bankadan 90 bin lira kredi çektiren ve teslim alan şahıslar, bir hafta sonra arayarak bu kez evini sattırdı. Çeteyi takip eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının gazeteye sararak 260 bin lirayla gittiği buluşma noktasında çete üyelerini suçüstü yakaladı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İKİ KEZ KANDIRDILAR

Olay cuma günü 14.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa'da meydana geldi. Vatandaşları arayarak dolandırıcılık yapan bir çete, 2 hafta önce Suna D'yi tuzağına düşürdü. Kendisini 'Komiser Muzaffer Kaya' olarak tanıtan kişi, "FETÖ operasyonunda yakalananlar isminizi verdi" diyerek kadına bankadan 90 bin lira kredi çektirdi. Kadını telefonla yönlendiren çete üyeleri, buluşma noktasına bıraktırdıkları parayı alarak kayıplara karıştı.

Olaydan 1 hafta sonra aynı şahısların arayarak, "Evini satmak zorundasın" dedikleri kadın bunu da yaptı ve evini 260 bin liraya sattı. Bu arada gelen aramalardan şüphelenerek polise giden kadın şikayette bulundu. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadını telefonla arayan şahısları belirlenen adrese yönlendirmesini söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Çete üyeleri kendilerine söylenen Kasımpaşa'daki adrese geldiklerinde harekete geçen ekipler, dolandırıcı çetesi üyelerini sokak ortasında kıskıvrak yakaladı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.