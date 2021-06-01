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Haberler Yaşam DSÖ'den flaş hamle! O isimler değişiyor

DSÖ'den flaş hamle! O isimler değişiyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teknik heyeti lideri , koronavirüs varyantlarına yeni isimler verildiğini bildirdi. Bu uygulamayla virüsün kamuoyunda ve basında daha kolay ele alınması ve ülkelerle anılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

DSÖ'den flaş hamle! O isimler değişiyor
AA

01.06.2021, 16:51

Kerkhove, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs varyantlarının, artık Yunan alfabesindeki harflerle adlandırılacağını, bu uygulamayla virüsün kamuoyunda ve basında daha kolay ele alınmasını amaçladıklarını söyledi.

Koronavirüs varyantları halihazırda bilimsel isimlerinden ziyade ortaya çıktıkları ülkelerin adıyla anılıyor. Örneğin, B.1.1.7, "İngiltere varyantı"; B.1.351, "Güney Afrika varyantı" olarak adlandırılıyor.

Yeni isim uygulamasıyla varyantların ilk kez ortaya çıktığı ülkelerle anılmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

DSÖ tarafından varyantlar için belirlenen yeni isimler şöyle sıralanıyor:

"'İngiltere varyantı' olarak bilinen B.1.1.7, Alfa, 'Güney Afrika varyantı' olarak bilinen B.1.351, Beta, 'Brezilya varyantı' olarak bilinen P.1, Gama, 'Hindistan varyantı' olarak bilinen B.1.617.2, Delta."

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