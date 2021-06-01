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Haberler Yaşam Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirdi

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirdi

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirdi

1.6.2021

İSTANBUL Pendik'te yaşayan Ercan O, eşi Tuğba O'yu evinin yakınlarına gelerek taciz ettiğini öğrendiği Metin T'yi yakalayarak hem sopayla dövdü hem de etek ve sutyen giydirerek karakola götürdü.

Fevzi Çakmak mahallesindeki olayda Ercan O, karısını evinin çevresinde rahatsız eden Metin T'yi karısına aratarak eve çağırttı. Eve gelen adamı yakalayarak sopayla döven öfkeli koca, etek ve sutyen giydirdiği Metin T'yi sokakta gezdirerek karakola götürdü. Mahkemeye çıkarılan her iki kişi de serbest kaldı.

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