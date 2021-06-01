Gelin ve kayınpederin mangal kavgası

ADANA'DA akşam yemeğinde mangal yapılmasını isteyen Mustafa Ö. (58), çıkan tartışmada gelini Emine Ö'yü (25) başından yaraladı. Emine Ö. de kayınpederi Mustafa Ö'yü göğsünden bıçakladı. Seyhan ilçesi Tellidere mahallesindeki olayda, marketten aldığı tavukla yemek yapmak isteyen Emine Ö'ye, kayınpederi Mustafa Ö. mangal yapmasını istedi. Kadının itirazı üzerine Mustafa Ö, sopayla gelinini başından yaraladı. Emine Ö. ise mutfakta eline geçirdiği bıçağı kayınpederinin göğsüne sapladı. Ağır yaralanan adamın durumu ciddi.