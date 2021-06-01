İzmir hava durumu! Kuvvetli yağış uyarısı! İşte 1 Haziran Salı hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Yağışların, öğle saatlerine kadar Marmara'nın doğusu (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) ile öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Amasya, Tokat, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri), Kayseri, Nevşehir, Niğde, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Antalya'nın kuzeydoğusu, Isparta'nın merkez ve güneyi, Burdur'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.