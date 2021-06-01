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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı izle Atv!

canlı izle Atv!

Atv ekranlarına hafta içi her gün canlı yayınlarla ekrana gelen ile Tatlı Sert, son dakika gelişmeleri ile gündemi belirlemeye devam ediyor. Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 1 Haziran Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme sayfası...

Müge Anlı canlı izle Atv!

01.06.2021, 10:01

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı, Yasemin Hanım'ın yayın ardından emniyet yetkililerini arayarak Fatma Hanım'ın Bahri Bey tarafından öldürüldüğünü iddia ettiğini açıkladı. Bunun zaten beklenen ve anlaşılan bir şey olduğundan bahseden Müge Anlı, şoför Mahmut Bey'in de ifadesinin alındığını söyledi. Müge Anlı, Bahri Bey Yasemin Hanım ile görüşmeye başlayınca şoför Mahmut Bey'in gidip Fatma Hanım'a söylediğini, Fatma Hanım'ın da kıskandığını, sen başka biri ile mi görüşüyorsun diye Bahri Bey'e sorduğunu dile getirdi. Bahri Bey'in bunun yanına silah alıp Mahmut Bey ile Fatma Hanım'ı taşlık yere götürüp konuştuğunu, Mahmut Bey'in geri eve döndüğünü, Fatma Hanım ile Bahri Bey'in tartışmaya başladığını, kurşunun Fatma Hanım'ın kalbine geldiğini anlattı. Silahın arabada olduğunu iddia eden Bahri Bey, daha sonra Mahmut Bey'in benim mesaim bitti gidiyorum dediğini, Fatma Hanım ile tek kaldıklarını, sen bana ihanet ettin gelmeyeceğim dediğini söyledi. Tabancada mermi olmadığını sanarak vur beni dediğini, kendisine doğru ateş ettiğini, kalbinden vurulduğunu dile getiren Bahri Bey, Fatma Hanım'ı arabaya bindirdiğini, yolda öldüğünü sonra da ne yapacağını bilemeyip arsaya gömdüğünü anlattı. Yasemin Hanım, bu olayın açığa çıkması için emniyete gidilmesi için açıklanmasını istediğini ama kendi hayatının da tehdit altında olduğunu ifade edince Mehmet Bey tepki gösterip, sana ne yedirdiler içirdiler, 2 aylık tanıdığın bir adam sana nasıl işlediği cinayeti anlatıyor dedi. Mehmet Bey, Yasemin Hanım'ın nasıl üçüncü kadın olduğunu kabul ettiğini, sıkışınca gelip bir pay çıkarmaya çalıştığını, geçen gün de çağırdığını neden gelmediğini sorguladı. Yasemin Hanım ayağa kalkıp gitmeye çalıştıktan sonra Bahri Bey kaçmasın diye ilişkisini sürdürmek zorunda kaldığını belirtti. Fatma Öz'ün oğlu ve kardeşi canlı yayında katil zanlısının sevgilisiyle karşı karşıya... Katil zanlısı sevgili Bahri Maraşlı tutuklandı.

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