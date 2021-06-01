TIR devrildi, ortalık savaş alanına döndü

İZMİT'TE TEM Otoyolu'nda yağmurdan kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR devrildi. Ardından 24 aracın karıştığı zincirleme kazada 21 kişi yaralandı. İzmit-İstanbul karayolu trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza saat 04.45 sıralarında, TEM Otoyolu Şirintepe viyadüğünde meydana geldi.

İstanbul istikametine gitmekte olan TIR kontrolden çıkarak devrildi. Arkadan gelen yolcu otobüsü, TIR, tanker ve otomobillerin bulunduğu 24 araç art arda birbirlerine çarptı. Araçların büyük hasar gördüğü kazada yaralanan 21 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzmit ve Derince'deki hastanelere kaldırıldı. TEM Otoyolu adeta savaş alanına dönerken, TIR'larda yüklü tuğla ve malzemeler yola saçıldı.