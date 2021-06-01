‘Yerli aşımız Kasım-Aralık ayında kullanımda olacak’

YERLİ Covid-19 aşısında gönüllü olan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, VLP aşısına Kasım-Aralık ayında acil kullanım izni verilmesini beklediklerini söyledi. Türkiye'de Covid- 19'a yönelik çalışmaların henüz pandemi ilan edilmeden, Mart 2020'de başladığını ifade eden Mandal, "Şu anda Türkiye'de bizim desteklediğimiz 7 aşı çalışması var. Bu çalışmalar 436 araştırmacı ve 49 farklı kuruluş ile yürütülüyor.

Bu kadar kısa sürede aşı çalışmalarının hücreden klinik aşamaya gelmesi çok zordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve benim gönüllü olduğumuz VLP aşısında faz-1 çalışması tamamlandı.

Elde edilen sonuçlar değerlendiriliyor ve faz-2 için başvuru bu hafta itibariyle gerçekleştirilecek. 10 Haziran'da faz-2 çalışmalarına başlamak istiyoruz" dedi.



İKİ ÇALIŞMA DAHA VAR

VLP aşısının yenilikçi bir aşı olduğunu kaydeden Prof.

Dr. Mandal, "Dünyada VLP ile ilgili yürütülen 4 çalışma var ve hiçbiri daha kullanıma dönüşmedi. Hedefimiz Ağustos'ta 480 gönüllüyle faz-3 çalışmalarına başlamak. Kasım- Aralık gibi acil kullanım izni verilirse yerli ve milli aşımızı kullanıma sunacağız.

Diğer 2 aşı çalışmamız da faz-1 aşamasında" dedi.