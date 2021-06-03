Ağrılara karşı buz parçaları

TÜRLÜ sebeplerden doğan bulantı ve kusmalarda, akciğer ya da mideden kan gelme halinde hastaya ufak buz parçaları yutturmak faydalıdır. Apandisitli hastaların karnına, beynine kan hücum etmiş kimselerin başına buz parçası koymak iyi gelir.

Yüksek baş ağrılarında da buz torbası ağrı keser. Buz kesesini daima iki yün parçası arasında tutarak uygulayın.