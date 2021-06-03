‘Bilinçli beslenme en iyi diyetten daha etkili’

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri, "Vücudun biyolojik yollarla oluşan ya da dışarıdan yapay olarak alınan toksinleri atması için karaciğer, böbrekler ve bağırsaklar sürekli çalışıyor. Sağlıklı bir karaciğer görevini yaptığı takdirde toksinler terleme veya idrarla atılabiliyor ama bu organların görevlerini yeterince yapamamalarıyla vücutta toksinler birikiyor. Toksinlerden mümkün olan en yüksek seviyede arınmak için dengeli bir beslenme programı ve egzersiz çok önemli. Özellikle Akdeniz diyeti, dünyaca kabul gören dengeli bir beslenme şekli olup iç organların işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli tüm besinleri sağlıyor" diye konuştu.



BİLİMSEL VERİYE ULAŞILAMADI

Günümüzde detoks programı adı altında çok çeşitli diyetlerin uygulandığını, bunlar arasında oruç, belirli sebze ve meyve sularının tüketimi, bitkisel içecekler, laksatif çaylar ve çiğ beslenme gibi yöntemlerin bulunduğunu anlatan Merve İşeri, "Ancak tıp dünyası meyve suyu tüketerek vücudun toksinlerden arındığına dair bir bilimsel veriye henüz ulaşmadı. Bu tür beslenme programları sonucu aç kalmak bazal metabolik hızı azaltarak vücuda stres yükleyebiliyor" diyerek, şunlara dikkat çekti:



İÇ ORGANLARI ZAYIFLATIR

"Birey bu program esnasında yeteri kadar kalori almadığından ötürü öncelikle sıvı kaybederek kilo verir; fakat sonrasında normal beslenme düzenine geçtiğinde hızla kilo alabilir. Özellikle detoks adı altında sunulan içecek ağırlıklı diyetlerde yüksek oranda sıvı bazlı içecek tüketilir, yağ asitleri, proteinler, vitamin ve mineraller yetersiz kalır. Bağırsak hareketliliği yavaşlar, vücuttaki elektrolit dengesi ve bağırsak florası bozulur. Özellikle bu tarz diyetlerin uzun süre uygulanması vücudu büyük stres altında bırakır ve diyet süresince vücudun ihtiyacı olan besin maddeleri alınmadığından iç organların fonksiyonları zayıflar."



İŞLENMİŞ GIDALAR TEHLİKELİ

Bazı kişilerin detoks diyetleri yaparken ilk günlerde daha iyi hissettiklerini ifade edebildiklerini ancak bu durumun da bilimsel olarak kanıtlanamadığını söyleyen Merve İşeri, "Bireyler bu süreçte işlenmiş gıdalar, doymuş yağlar ve rafine şekerden uzaklaştıklarından kendilerini daha iyi hissedebilirler. Aslında yalnızca bu tür gıda maddelerini kesmek hem kendini iyi hissetmek hem de beden sağlığı için son derece faydalıdır. Toksinler vücudu zehirleyen zararlı maddeler olduğundan bunların vücutta depolanması kesinlikle istenmiyor. Bu yüzden çok değerli karaciğer, böbrek ve bağırsaklarımıza iyi bakmalı, onların işlevlerini yerine getirmelerini sağlamalıyız. Bunu yapmanın en iyi yolu Akdeniz tipi beslenme şekli" dedi.



AKDENİZ TİPİ DİYET NEDİR

● Soğuk pres zeytinyağı kullanın.

● Her gün meyve ve sebzelerin tüm renklerinden ve çeşitlerinden mevsiminde tüketin.

● Her gün mutlaka bir avuç ceviz, fındık ve badem yemeyi ihmal etmeyin.

● Yemekleri doğru yöntemde ve tarifle pişir. Tuzu azalt ve yemeği baharatlandır.

Kızartmalara değil, haşlamaya önem ver.

● Haftada en az 2 gün yağlı balık tüketin.

Ama ızgarada ya da fırında hazırlayın.

● Haftada en az 2 kez 30 dakika kalp atım hızını artıran bir egzersizle uğraş. Gün boyunca hareketli olmayı ihmal etme.