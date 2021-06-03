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Haberler Yaşam Brokoli göğüs kanserini önler

göğüs kanserini önler

Brokoli göğüs kanserini önler

3.6.2021

KANSERE karşı bizi koruyan ve ömrümüzü uzatan müthiş bir sebze brokoli... Çok miktarda kalsiyum içerdiği için kemik erimesine birebir.
Mineral ve demir eksikliğini gideren brokoli, vitamin deposudur. Brokoli tutkunlarında ender olarak bağırsak ve akciğer kanseri görülür, kalp dolaşım hastalıklarına da pek fazla rastlanmaz.
Kadınlarda göğüs kanserini önler.

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