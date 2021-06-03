Hipertansiyon organların düşmanı

VÜCUDUN bütün organlarını etkileyen ve ciddi zararlara neden olan yüksek tansiyon, uzmanlara göre tedavi edilmediğinde ciddi sorunlara ve ölüme yol açabiliyor. Damarlar, kalp, gözler ve beyinde ciddi zararlara yol açabilen tansiyon rahatsızlığının; kalpte büyüme, felç, görme bozukluğu, beyin kanaması, kalp krizi, böbrek fonksiyonlarında bozulmalara yol açabileceğine dikkat çekildi.



TUZ YEMEYİN, KİLO VERİN

Tansiyonun en önemli sebebinin hareketsiz yaşam olduğunu belirten kalp sağlığı uzmanları, "Stres, kilo artışı, aşırı tuz tüketimi, diyabet, böbrek ve kalp yetmezliği hastalıkları, fast-food ağırlıklı beslenme ve genetik faktörler yüksek tansiyonu tetikleyebilir" diyor.

En önemli belirtinin baş ağrısı olduğunu söyleyen uzmanlar; çarpıntı, nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, kulakta çınlama, göğüs ağrısı, ritim bozukluğu, burun kanaması ve sinirlilik halinin de yüksek tansiyon belirtisi olabileceğini dile getirdi. Yüksek tansiyonluların yüzde 98'inden fazlasını kapsayan gruptaki hastaların sürekli ilaç almaları gerektiği vurgulanırken, "Egzersiz şart.

Tuzsuz beslenmeli, kilo vermeli, karbonhidratlı gıdalar tüketmemeli, aşırı kafein almaktan kaçınılmalı" uyarıları yapıldı.