Yazın şerbetli tatlılar yerine dondurma tüketin

Hangimiz birbirinden leziz çikolata ve tatlılara hayır diyebiliyoruz... Ancak uzmanlar çok sevdiğimiz tatlı ve çikolataları fazla yemenin ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Bilhassa yazın sıcak günlerinde... Özellikle şuruplu ve hamur tatlılarda aşırıya kaçmanın telafi edilemeyecek sağlık sorunlarına yol açacağını vurgulayan beslenme ve diyet uzmanları ile doktorlar, "Aşırı tatlı tüketiminde kan şekerinin yükselmesi, tansiyon ve kalp çarpıntısı gibi sorunlar ortaya çıkabilir" diyor.

Uzmanlar yaz günlerinde tatlı ihtiyacını karşılamak için şerbetli, hamur tatlılar ve yüksek kalorili çikolatalar yerine, sütlü tatlıların, dondurmanın ve mevsim meyvelerinden yapılan kompostoların tercih edilmesi gerektiğine dikkati çekiyor.