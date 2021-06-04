Bir şerit ihlali ile 9 hayat söndü

SİVAS'IN Gölova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın şerit ihlali nedeniyle kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk, 9 kişi yaşamını yitirdi. Van'dan İstanbul'a giden Özgür Görünüş (31) yönetimindeki 34 NF 9250 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hamza Çelik (63) yönetimindeki 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç, dün saat 10.00 sıralarında Gölova ilçesi Çataklı köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

1 YAŞINDAKİ ALİ BEBEK DE ÖLDÜ

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Çelik ile yanındaki Gökmen Gündoğdu (36), Edanur Çelik (10), Necla Dündar (30), Hasret Çelik (76) ve Burak Efe Dündar (10), otomobil sürücüsü Görünüş ile eşi Rabia Görünüş (18) ve bebekleri Ali Baran Görünüş (1) yaşamını yitirdi. Kazanın, ilk belirlemelere göre Özgür Görünüş'ün otomobiliyle şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiği belirtildi. Rabia Görünüş'ün de hamile olduğu öğrenildi.

VALİ AYHAN AÇIKLAMA YAPTI

Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında; 3 erkek, 3 kadın ve 3 çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.