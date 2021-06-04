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Haberler Yaşam Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm canlı izle! | Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm canlı izle

Bozkır Arslanı 3. bölüm canlı izle! | yeni bölüm canlı izle

'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı , bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı dizisinin 3. yeni bölümünde “Allah’a yemin olsun ki ben bu kılıçla cihanı fethedeceğim!” sözü dikkat çekiyor.

Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm canlı izle! | Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm canlı izle

04.06.2021, 21:25

Bozkır Arslanı Celaleddin'in 3. bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar. Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar.

CELALEDDİN GÜÇLER ARASINDA DENGEYİ BULMAYA ÇALIŞIYOR

Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır. Sultan Alaeddin'e sadık askerler ile Türkan Hatun'a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise yaklaşan savaşın yaratacağı yıkımın önüne geçmeye uğraşmaktadır.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 3. BÖLÜM CANLI İZLE

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