Arazi parası paylaşımında dehşet saçtı: 3 ölü

SAKARYA'NIN Erenler ilçesinde iddiaya göre akrabalar arasında daha önceden satılan bir arazinin parasının paylaşımı sebebi ile tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında Y.Ş, amcası Saffet Şanlı, yengesi Nuran Şanlı ve kuzeni Gökhan Şanlı'yı tabanca ile vurdu.

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Saffet Şanlı ile eşi Nuran Şanlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gökhan Şanlı ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olay yerinden yaralı olarak kaçan Y.Ş. ise aynı hastanede ayağını tedavi ettirdiği esnada yakalanarak gözaltına alındı.