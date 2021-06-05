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Haberler Yaşam Hatay şehitleri son yolculuğa uğurlandı

şehitleri son yolculuğa uğurlandı

Hatay şehitleri son yolculuğa uğurlandı

5.6.2021

ZEYTİN Dalı Harekat bölgesindeki saldırıda ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada şehit olan 3 asker dün son yolculuklarına uğurlandı. Kırıkhan'da askeri TIR'ın çırçır fabrikasına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuş Halit Altun, memleketi Mardin Midyat'ta, uzman çavuş Necati Yatkak ise Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz (24) için Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde tören düzenlendi. 3 yıllık uzman çavuş olan Sarsılmaz gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı

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