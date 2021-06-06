“Bu yaz kan ihtiyacı artacak”

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kademeli normalleşme süreciyle beraber kan ihtiyacının arttığına dikkati çekti. Normal şartlarda kan ihtiyacının yaz aylarında düşük olduğunu ancak bu yaz artacağını söyleyen Kınık, "Çünkü azalan Kovid-19 vakaları nedeniyle hastanelerde acil ameliyat olmayı bekleyen ertelenmiş vakalar ameliyat olacak. Bağışçılarımız kanver.org internet sitemize girerek Türkiye'de bulunan 300 noktadan kendilerine en yakın bağış noktasından randevu alabilirler" diye konuştu.

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