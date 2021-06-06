Koronadan kurtuldu ama ölümden kurtulamadı

BATMAN'DA görev yapan Samsunlu doktor çiftin 8 yaşındaki çocukları Toprak Kılınç, yakalandığı korona virüs sonrası ortaya çıkan multisistem inflamatuar sendromu (MIS-C) hastalığından hayatını kaybetti.

Minik Toprak, memleketi Samsun'da toprağa verildi. Cenazede Anne Gülsüm Kahveci Kılınç ayakta durmakta zorlandı. Oğlunun tabutun sarılarak, "Oğlum sen daha çok küçüktün" diyerek gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Kılınç'ın cenazesi mezarlıkta defnedildi. Cenazeye çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.