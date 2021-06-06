Tam normalleşme ne zaman olacak? İşte milyonların beklediği tarih...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen MKYK'da yeni anayasa, kadına karşı şiddetin önlenmesi, Kovid-19 salgını ile mücadele başta olmak üzere Türkiye gündemine ait konular masaya yatırıldı.



Başkan Erdoğan, AK Parti'nin taslak metninin tamamladığı ve önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'ye sunacağı yeni anayasa ile ilgili önemli mesaj verdi. Erdoğan, "Hedefimiz 2023 seçimlerinden önce yeni anayasayı hayata geçirmek" dedi.





Toplantıda Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birer sunum yaptı.



21 HAZİRAN'DAN SONRA GÜNCELLENECEK

Toplantının ana gündem maddelerinden biri Kovid-19 salgını ile ilgili yapılan etkin mücadele oldu. Yaz boyunca hedefin 300 milyon doz aşı olduğunu belirten Erdoğan, aşılama ile birlikte toplum bağışıklığının kazanılacağını söyledi. Erdoğan 1 Haziran'da başlaşan yeni normalleşme takviminin 21 Haziran'a kadar izleneceğini belirtirken, yeni normalleşme takvimin hem vaka sayıları hem de aşılama dikkate alınarak 21 Haziran tarihinden sonra yeniden güncelleneceği ifade etti.





75 GÜN SONRA BİR İLK

Yerli ve milli koronavirüs aşısı çalışmalarının da gündeme geldiği toplantıda, bu yılın ekim, kasım aylarında yerli aşı ile aşılanma için ekiplerin çalıştığı aktarıldı. Öte yandan Kovid-19'la mücadelede günlük vefat sayısı 75 gün sonra ilk kez 100'ün altına geriledi.