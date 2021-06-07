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Haberler Yaşam 96 kapsül kokaini midesine saklamış!

96 kapsül kokaini midesine saklamış!

96 kapsül kokaini midesine saklamış!

7.6.2021

İstanbul Havalimanı'nda Nijerya uyruklu B.E.O'nun midesinden 96 kapsül halinde bin 844 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Etiyopyaİstanbul uçuşuyla İstanbul'a gelen şüpheli havalimanında polis ekiplerinin güvenlik kameralarınca takibi sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul Havalimanı'na geliş görüntüsü ve yakalanma anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Gözaltına alınan Nijerya uyruklu B.E.O. isimli şüpheli, 1 Haziran Salı günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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