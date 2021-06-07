Mide bulantısına karşı papatya çayı

ADAÇAYI ve papatya çayı sadece gribal enfeksiyonların etkilerinin azalmasında değil, mide ve bağırsak gazlarının giderilmesinde de oldukça faydalıdır. Özellikle papatya çayı mide bulantısını keser, hazım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar, kan dolaşımını hızlandırır. Ayrıca bu iki bitkinin çayı da öksürüğe iyi gelir, astım hastaları için de çok yararlıdır.