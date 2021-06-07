Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 7 Haziran Pazartesi Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Müge Anlı, kaybolmaya müsait kişiler için sevgi izi yaptırılmasını istedi ve Balıkesir Altınoluk'taki 80 yaşındaki Adil Kalaycı'nın yürüyüş için evden çıkıp kaybolduğunu, kolundaki sevgi izi sayesinde bulunduğunu söyledi. Adil Kalaycı'nın ailesi ekibe ulaşarak, Adil Bey'in kolundaki sevgi izini söyledi, daha sonra da Adil Bey'in ailesine bilgi verildi. Müge Anlı, Nebahat'in ikna edilmeye çalıştığını, sonra 112 görevlilerin geldiğini ama inatla ben kendime baktırmam dediğini söyledi. Anne ve babası Nebahat'in yanına gelince, Nebahat annesine "Beni istemeyen bir anneyi ben de istemem, al kocanı git" dedi ve çocuğunu da alacağını, reşit olduğunu ailesini ilgilendirmediğini dile getirdi. Müge Anlı, Gizem'in bulunduğunu açıklayarak Adapazarı'nda çay ocağındaki bir kişinin ulaştığını söyledi. Gizem, ailesinin her şeyi mahvetmekte üstlerine olmadıklarını dile getirdikten sonra kötü olduğunu, kendisini evden kaçıran ve sokaklarda yatmaya mahkum eden dedesine, nenesine ve teyzesine yazıklar olsun deyip beddua etti. Gizem, beddua edilmesine bakılmamasını, inanarak söylemediğini belirtip güldü ve kendisine zorbalık yapıldığını, dolandırıldığını buna rağmen bu konu ile alakalı Müge Anlı'ya gidilmediğini söyledi. 16 yaşındaki Sinem ile 20 yaşındaki kuzeni kayıp… Müge Anlı, Eren Can Demir'in annesi Mehtap Demir ve babası Cemil Demir'in stüdyoda olduğunu söyledi ve dün Pınar Hanım'ın bir telefon görüşmesi yaptığını, şikâyetinizi geri çekin dediklerini belirtti. Mehtap Hanım, araba ile İzmir'e giderlerken Pınar Hanım'ın Eren'i alıp evine götürdüğünü belirterek kendi oğlunun eskiden Sinem'i sevmesi dolayısı ile yan yana getirmek istemediğini dile getirdi. Müge Anlı, Mehmet Bey'in abisi Ali Bey'in de Suriyeli gelin aldığını, 2 kere kaçıp gittiğini söyledi ve neden hep Suriyeli gelin alıyorsunuz diye sordu. Ertan Bey, o gelinlerin kendilerinin geldiğini, bilerek almadıklarını dile getirdi. Müge Anlı, yeğen Oktay Cebeci'nin de Suriyeli eşi olduğunu, paraları da alıp gittiğini aktardı.