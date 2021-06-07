Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in, dün Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde mayın/ EYP'ye basarak yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, şehit asker için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 06 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur.
Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
Pençe Yıldırım Harekatı’nda bir uzman çavuş şehit oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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