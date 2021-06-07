Randevu sahtekarları hastaları mağdur ediyor

Aldıkları randevulara gitmeyen vatandaşlar, şehir içinde hiç zorluk yaşamadan seyahat edebiliyor. Tabii bu arada gerçekten diş ağrısı çeken bir vatandaşa, diş kliniğine gittiğinde randevulu hasta geleceği için hemen müdahale edilemiyor. En erken müdahale randevulu hastanın gelmeyeceğinin anlaşılmasından sonra oluyor ve bu yüzden hasta mağdur oluyor.



İSMİNİ vermek istemeyen bir diş kliniği yetkilisi, "Pazar günü kliniğe gelmesi gereken hastaların önemli bir bölümü gelmiyor. Arıyoruz, 'Unuttum, gelmeyeceğim' gibi bahaneler sunuluyor. Bir doktor olarak hafta içi çalışıp yoruluyoruz, bir de hafta sonu hastalarımız için hastaneye geliyoruz ama gelen olmuyor" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL