Sarı kantaron yağı iltihapları önleyici

ANTİSEPTİK özellikler gösterdiğinden vücudu mikroplara karşı koruyan sarı kantaron bitkisi ayrıca, iltihap önleyici etkiler göstererek vücutta oluşan enfeksiyonların hızla iyileşmesine destek oluyor. Hücrelerin daha hızlı yenilenmesini sağladığından yaraların da hızla iyileşmesinde sarı kantaron yağının büyük faydaları var.