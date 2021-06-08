Kesik boğaz cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL Maltepe'de boğazı kesilmiş halde cesedi bulunan kadının, hakkında kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş olduğu belirlenirken, cinayet ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Seyfinaz B. ve Muhammed T'nin verdiği ifadelerde suçu birbirlerine attıkları ileri sürüldü.

SUÇ KAYITLARI VAR

İfadesi alınan Seyfinaz B. "Benim konuyla ilgili bilgim yok, her şey bir anda oldu. Arabaya bindik ve Muhammed bir anda kadına saldırdı" dedi. Muhammed T'nin ise "Benim konuyla ilgili bilgim yok. Ben orada bile değildim" dediği ileri sürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Şahigül Buluş'un en son Seyfinaz B. ile gezmek için dışarı çıktığı, daha sonra yanlarına Muhammed T'nin geldiği ve yoldan bir araç çevirerek olay yerine gittikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra yürüdükleri iddia edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Seyfinaz'ın 30 adet suç kaydı, Muhammed T'nin de 8 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.