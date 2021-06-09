Alacağını isteyen kadın eve hapsedilip dövüldü

ANTALYA'DA 210 bin lirasını fide ve ortaklık karşılığı verdiği Milaslı Mustafa Ç'ye kaptıran Feride Mert, parasını almak için Muğla'ya geldi. Mustafa Ç'ye mağduriyetini dile getirmek istediğini anlatan Mert, "Evine gittiğimizde eşi biz içeri davet etti. Sonra kapı ve pencereleri kapatıp beni dövmeye başladılar. Eşi benim resimlerimi çekti. Beni 'haneye tecavüz etti' diyerek oyuna getirdiler. Eşim kapı kilitli olduğu için müdahale edemedi" dedi.

Mustafa Ç'yi mahkemeye veren Feride Mert, "Tüm çiftçileri uyarıyorum, fide dolandırıcılarına dikkat etsinler" dedi.

■ VOLKAN YILDIZ