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Son dakika: YKS giriş belgeleri erişime açıldı! YKS giriş belgesi

Son dakika haberi...Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS sınava giriş belgelerini adayların erişimine açtı. İşte ÖSYM YKS giriş belgesi erişim sayfası...

Son dakika: YKS giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM YKS giriş belgesi
AA

10.06.2021, 09:15 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021, 09:28

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Haziran'daki 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'daki 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

TYT ve AYT için adayların saat 10.00'dan sonra, YDT için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

YKS GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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