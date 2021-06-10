Ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 32 milyon dozu geçti

Bakanlığın "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, saat 13.25 itibarıyla 18 milyon 558 bin 403 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, 13 milyon 453 bin 887 kişinin ise ikinci dozları da tamamlandı.

Ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 32 milyon 12 bin 290'a ulaştı.

İstanbul'da 3 milyon 164 bin 958'i birinci doz, 2 milyon 189 bin 844'ü ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 5 milyon 354 bin 802 oldu.

Ankara'da toplam 2 milyon 686 bin 364 doz aşı yapılırken, birinci doz miktarı 1 milyon 555 bin 502'ye, ikinci doz miktarı da 1 milyon 130 bin 862'ye yükseldi.

İzmir'de ise 1 milyon 253 bin 664'ü birinci doz, 924 bin 582'si ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 178 bin 246 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bugünden itibaren 45 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmaya başlayacağını, gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşların aşılama programına alınacağını bildirdi.