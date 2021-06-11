Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm canlı izle! | Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm canlı izle

CELALEDDİN VE UZLAG ŞAH KARŞI KARŞIYA
Moğollar ve Haşhaşilerin birlikte kurdukları tuzak işe yaramış, Türkan Hatun ve Sultan Alaeddin'in orduları karşı karşıya gelmiştir. Şehzade Celaleddin, savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi Uzlag Şah'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif eder. Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaşır.
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