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Haberler Yaşam Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm canlı izle! | Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm canlı izle

Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm canlı izle! |

ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin 4. yeni bölümünde "Celaleddin’in oyunu şimdilik başarılı görünüyor, ama şimdilik..." sözü dikkat çekiyor.

Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm canlı izle! | Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm canlı izle

11.06.2021, 21:19

CELALEDDİN VE UZLAG ŞAH KARŞI KARŞIYA

Moğollar ve Haşhaşilerin birlikte kurdukları tuzak işe yaramış, Türkan Hatun ve Sultan Alaeddin'in orduları karşı karşıya gelmiştir. Şehzade Celaleddin, savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi Uzlag Şah'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif eder. Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaşır.

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