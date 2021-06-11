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Haberler Yaşam Ceset tandırı!

Ceset tandırı!

Ceset tandırı!

11.6.2021

KAYSERI'DE 22 gün önce kayıplara karışan Mehmet Turhan (55) ve boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Firdevs Öztürk (52), tandıra gömülü halde bulundu. Çifti öldürerek yeni yapılan tandıra gömdükleri belirlenen Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı.

TANDIRI YENİ YAPTIRMIŞ
OLAY, Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayıplara karıştı. Kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu belirlendi.

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