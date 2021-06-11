İdlib’de 450 hanelik Bağcılar Mahallesi

İSTANBUL Bağcılar Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde olumsuz şartlarda yaşayanlara yardım eli uzattı. Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İHH İlçe Başkanlığı'nın girişimleriyle İdlib Soran bölgesindeki bir alana 450 briket evden oluşan Bağcılar Mahallesi inşa edildi. Yapımına 2020 Ocak ayında başlanan ve hizmete sunulan evlere yerleşen savaş mağdurları yaz kış daha rahat bir hayat yaşayacak. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Suriyeli kardeşlerimiz artık rahat edecekleri evlere kavuştular. İnşallah bölgedeki sıkıntılar da bir an önce sona erer" dedi.

ŞENOL KANTÜRK