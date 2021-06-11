Şehit güvenlik korucusu son yolculuğa uğurlandı

SİİRT'İN Pervari ilçesinde Doğan köyünde bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Babat (40), dün son yolculuğuna uğurlandı. PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik 10 çocuk babası Babat için Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Babat, törenin ardından Doğan köyünde toprağa verildi.