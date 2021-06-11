  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Şehit güvenlik korucusu son yolculuğa uğurlandı

Şehit güvenlik korucusu son yolculuğa uğurlandı

Şehit güvenlik korucusu son yolculuğa uğurlandı

11.6.2021

SİİRT'İN Pervari ilçesinde Doğan köyünde bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Babat (40), dün son yolculuğuna uğurlandı. PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik 10 çocuk babası Babat için Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Babat, törenin ardından Doğan köyünde toprağa verildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şehit güvenlik korucusu son yolculuğa uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.