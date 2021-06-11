Uykularında kafalarına sıktı!

Osmaniye merkeze bağlı Köyyeri köyünde yaşayan Gülten Usta, kocası Süleyman Usta (27) ve görümcesi Ela Usta'yı (18) uyurlarken av tüfeği ile başlarından vurdu.

Olayın ardından Gülten Usta jandarmayı arayarak kocasını ve görümcesini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman Usta ve Ela Usta'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, Gülten Usta'yı gözaltına aldı.