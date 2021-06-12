Böbrek sağlığını koruyan besinler

Bir atık siste-mi gibi çalışan böbreklerimiz, besinlerden geri-ye kalan bölüm-leri düzenli bir şekilde vücudumuzdan dışarıya atarlar. Bu işlevleri ile de sağlıklı ve dengeli bir hayat sürebilmemiz için yaşam-sal bir önem taşırlar. Böb-reklerimizde zaman zaman oluşabilen işlev bozuklu-ğu durumları görülebilir. Böbrek sağlığını koruyan besinlerle bu sıkıntılardan kurtulmak mümkün.

Su: Su böbrekleri-miz ve vücudumuzun en önemli yaşam kaynağı-dır. Böbreklerimizin iyi çalışabilmesi ve günlük rutinlerini yerine getire-bilmesi için günde birkaç litre tüketilmesi gerek su, gün boyu vücuda giren zararlı toksinleri vücuttan atmamızı sağlar.



BAĞIŞIKLIK KAZANIR

Yoğurt: Yoğurt gibi mayalanmış süt ürünleri, probiyotik olmaları açısından böbrek için çok önemlidir. İyi bakteriler böbreğin bağışıklık kazanmasını sağlar.



Elma: İçerisinde bol miktarda lif bulunduran elmayı böbrek hastalıklarından korunmak için tüketilebilirsiniz. Elmanın mesane ve idrar problemlerine karşı iyi geldiği de biliniyor.



Sebzeler: Sebzeler A vitamini deposudur ve böbrek taşlarına karşı

etkilidir. Ayrıca kolik rahatsızlığını da hafifletir. Karpuz: Karpuz diüretik özelliğiyle bili-nir. Böbreklerdeki kumu temizler ve tuzun çözün-mesini sağlar.



HASTALIKTAN KORUR

Soya: Yoğun olarak fosfor aldığımızda bunu vücuttan atmaya çalışan böbrekler çok yorulur, kimi zaman hasar görür. Soya ürünleri tüketimi fazladan fosfor alımının da önüne geçtiği için böbreklerin yıpranma riski de ortadan kalkmış olur.



Mürdüm eriği: Vücutta demir emilimine yardımcı olan mürdüm eriği, A-B-C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Böbrek başta olmak üzere, kalp ve kolesterol hastalıklarına da iyi gelir.



Kuşburnu: Kuşburnu vücudun hastalıklarla savaşma mekanizmalarını destekler.



Somon: Tıpkı elma gibi somon da hasta olmadan önce hastalıktan koruyucu ve böbreğin rahat bir şekilde tüm fonksiyonları gerçekleştirmesi için gerekli olan tüm mineralleri içerir.



TAŞLARI ATAR

Pirinç: Pirinç ve pirinç lapala-rı böbrek hastalıklarında kaybolan kalorilerin yerine konması ve hastalık seyrinin düzelmesi, yaşam kalitesinin artması açısından oldukça önemlidir.



Kabak çekirdeği: Çinko ve demir minerallerini fazlasıyla içeren kabak çekirdeği, omega 3 etkisi ile de böb-rek hastalıklarında oldukça etkili.

Balkabağı: Balmabağı böbrek-te biriken taşların dışarı atılmasını sağlar. Böbrekleri temizler

Maydanoz: Vücuda enerji vermesinin yanı sıra hastalıklara karşı kalkan görevi de görür