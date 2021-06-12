Mucize meyve şeftali

A, C, E ve K vitaminleri bakımından zengin olan şeftalinin; göz bakımı, cilt bakımı, sağlıklı bir sinir sistemi, kemik ve dişlerin de korunmasında çok önemli katkıları vardır.
ÇİNKO KAYNAĞI
ARAŞTIRMALAR şeftalinin, antitümör ve anti-kanser özelliklerine sahip bileşikler bakımından zengin olduğunu gösterir. Şeftali, diğer minerallerle birlikte kemikleri ve dişleri güçlendirmeye yardımcı olan fosfor içerir. Fosfor ayrıca kireç çözme gibi osteoporoza yol açabilecek bazı kemik hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Şeftali, yaşlanma karşıtı özelliklere de sahip bir çinko kaynağıdır.
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