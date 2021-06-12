Saç dökülmesine biberiye çayı

BİBERİYE çayı, vitamin, demir ve kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Saç dökülmesinden sindirim sistemi rahatsızlıklarına kadar pek çok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan biberiye çayını kullanırken, alerji riskiniz bulunuyorsa veya ilaç kullanıyorsanız mutlaka bir doktora danışın.



KRONİK AĞRILARA İYİ GELİYOR



BİBERİYE çayı sindirimi kolaylaştırırken bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan şekeri seviyelerini düzenler, kan dolaşımını artırır ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olur. Bağırsak hareketlerini destekleyen biberiye çayı kronik ağrılara iyi gelir.