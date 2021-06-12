Şoför ve kuryelere aşılama müjdesi

Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş şoförlerinin, kargo çalışanlarının ve kuryelerin yarından itibaren Kovid 19 aşısı yaptırabileceğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı çalışmalarında iyice hızlandık" dedi. BioNTech aşısının uygulama sürecine dikkat çeken Bakan Koca, randevuların aksatılmaması uyarısı yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Koca, "Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı, 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın" ifadelerini kullandı.



IHRACATÇIDAN TESEKKÜR

ÖTE yandan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği ihracatçılara Kovid 19 aşısında öncelik verilmesi talebi de karşılık buldu. Yeşil pasaport sahibi 10 binin üzerindeki ihracatçı aşılamada öncelikli gruba alındı. Eskinazi, taleplerinin kısa sürede hayata geçirilmesinden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'a teşekkürlerini iletti.



IKİ KERE KOVİD 19 GEÇİREN DOKTORDAN VATANDASA ÇAGRI

İZMİR'DE 32 gün arayla 2 kez Kovid 19 teşhisi konulan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kazım Kıratlı, "Çok kısa sürede hastalığı iki kez geçirdiğim için korktum ama aşı sayesinde çabuk iyileştim. Aşı, salgının bitmesi için tek çare. Aşılanma yaşı her geçen gün düşüyor. Bu sayede hastanelere ve yoğun bakımlara başvuru oranı düştü" dedi.