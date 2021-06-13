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Haberler Yaşam Ağır Ceza Hakimi evinde ölü bulundu

Ağır Ceza Hakimi evinde ölü bulundu

Ağır Ceza Hakimi evinde ölü bulundu

13.6.2021

ANKARA 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Hakim Buket Demirel, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Demirel'in böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce izne ayrıldığı, cansız bedenini de eve gelen diyaliz merkezi görevlilerinin bulduğu öğrenildi. Bir süre önce kalp ameliyatı geçiren ve 21 yaşında oğlu olan Buket Demirel'in ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.
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