Antalya’da falezlerde erkek cesedi bulundu

ANTALYA'DA falezlerde bulunan erkek cesedi, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla çıkarıldı. Merkez Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerde erkek cesedi olduğunu gören bir amatör balıkçının ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, sedyeye konulan cesedi yaklaşık 40 metre yukarı çekti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasına parkta bulunan vatandaşlar da yardım etti. Üzerinde kimlik bulunmayan ve 50'li yaşlarda olduğu değerlendirilen ceset, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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