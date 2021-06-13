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Haberler Yaşam Bakan Koca duyurdu: Aşıda 40 yaşa inildi

Bakan Koca duyurdu: Aşıda 40 yaşa inildi

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." dedi.

Bakan Koca duyurdu: Aşıda 40 yaşa inildi
AA

13.06.2021, 09:15 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021, 09:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşların bugünden itibaren randevu alabileceğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılamada yaşı 40'a kadar indirdiklerini belirtti.

Bakan Koca, "Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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