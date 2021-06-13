Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşların bugünden itibaren randevu alabileceğini bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılamada yaşı 40'a kadar indirdiklerini belirtti.
Bakan Koca, "Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." ifadesini kullandı.
AŞIDA 40 YAŞA KADAR İNDİK. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2021
Bakan Koca duyurdu: Aşıda 40 yaşa inildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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